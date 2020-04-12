Toplum vicdanını yaralayan suçlar, kamuoyunda “af yasası” olarak bilinen düzenlemede yer alacak mı?
Kamuoyunda “af yasası” olarak nitelendirilen ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis’e gelen infaz paketi için maddeler üzerinde görüşmeler Genel Kurul’da sürüyor. Peki, af yasası hayatımızı nasıl etkileyecek, 90 bin kişinin tahliye edilmesi nasıl olacak, Düzenleme kimleri kapsayacak ve hangi suçlar kapsam dışı kalacak? Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçlarının kapsam dışına çıkarıldığı doğru mu?
Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın sorularını yanıtlayan Avukat Onur Tatar, uygulamanın önemli olduğunu belirterek çekinceleri olduğunu belirtti. Düzenleme ile düşünce özgürlüğünün iyice kısıtlanacağını savunan Av. Tatar, siyasi iktidarın bir kesime hoş görünmek için bu düzenlemeyi yapmak istediğini düşünüyor.
Video Haberler
- Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!
- Beyoğlu'nda can pazarı!