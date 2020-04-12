Toplum vicdanını yaralayan suçlar, kamuoyunda “af yasası” olarak bilinen düzenlemede yer alacak mı?

12 Nisan 2020 Pazar, 10:43

Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın sorularını yanıtlayan Avukat Onur Tatar, uygulamanın önemli olduğunu belirterek çekinceleri olduğunu belirtti. Düzenleme ile düşünce özgürlüğünün iyice kısıtlanacağını savunan Av. Tatar, siyasi iktidarın bir kesime hoş görünmek için bu düzenlemeyi yapmak istediğini düşünüyor.