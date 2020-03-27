Torununun 11 yaşındaki arkadaşına cinsel istismardan tutuklandı

27 Mart 2020 Cuma, 10:30

Geçen pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre 11 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu apartmandaki komşuları M.K.'nın torunuyla oynamak istedi. Bir süre sonra eve dönen çocuk uykusunda altını ıslatmaya başladı. Anne çocuğuna ne olduğunu sordu. Çocuğun anlattıklarının ardından anne da polise şikayetçi oldu.

M.K., dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde cinsel istismar suçlamasını reddeden M.K., nöbetçi mahkemece, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak ,Alanya Cezaevi'ne gönderildi.