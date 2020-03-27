Torununun 11 yaşındaki arkadaşına cinsel istismardan tutuklandı
Antalya'da, komşusunun 11 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K. (70) tutuklandı.
Geçen pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre 11 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu apartmandaki komşuları M.K.'nın torunuyla oynamak istedi. Bir süre sonra eve dönen çocuk uykusunda altını ıslatmaya başladı. Anne çocuğuna ne olduğunu sordu. Çocuğun anlattıklarının ardından anne da polise şikayetçi oldu.
M.K., dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde cinsel istismar suçlamasını reddeden M.K., nöbetçi mahkemece, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak ,Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
Video Haberler
- Ece Üner'den Bakan Koca'ya çok konuşulacak OHAL yanıtı
- Koronavirüs, akciğerleri nasıl etkiliyor?
- Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza
- Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekilden çağrı
- Görevliler görünce şoke oldu! Gülümseten yanlış anlama
- Ankara'da kan donduran olay! Anne sinir krizi geçirdi
- Asansördeki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti
- Virüsten yaşamını yitiren Dilek'in son görüntüleri
- Bilim Kurulu, Çin'le video konferans gerçekleştirdi
- 112'den kuzulara yem isteyen kadına, gıda getirdiler