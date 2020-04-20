Tottenham’ın yıldızı asker oldu
Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju adasındaki birliğine katıldı.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju adasındaki birliğine katıldı.
Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig takımlarından Tottenham’ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesine döndü ve askerlik eğitimini almayı seçti. 27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesi Güney Kore’deki birliğine katıldı. Koruyucu yüz maskesi takan başarılı futbolcu, Jeju adasının güneyindeki kampta üniformalı askerler tarafından karşılandı.
Heung-min Son, askerlik eğitimlerinde göz yaşartıcı gaz ile mücadele edecek, yaklaşık 30 kilometrelik arazi yürüyüşlerine çıkacak ve gerçek yangın tatbikatlarına katılacak.
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