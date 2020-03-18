Toyota Türkiye'den üretime korona arası

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamada, Sakarya'daki üretim faaliyetinin 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurulacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2020 Çarşamba, 14:30

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'daki fabrikasında üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetinin 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir" denildi.


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