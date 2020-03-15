Trabzonspor-Başakşehir maçında gol var

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor Başakşehir karşı karşıya geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2020 Pazar, 16:56

Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

Sarı kart: Dk. 37 Okan Burak (Medipol Başakşehir Teknik Direktörü)

GOL: Dk 56 Demba Ba

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

8. dakikada Caiçara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta gitti.

24. dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi.


Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

2. yarıda daha iyi oynayan Başakşehir Demba Ba ile öne geçti: 0-1.


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