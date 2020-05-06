Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Lig tescil edilsin' demedik

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:56

Süper Lig’de 53 puanla lider durumda olan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu gündemi değerlendirdi. Koronavirüs salgını sonrası ara verilen ligleri 12-13-14 Haziran’da yeniden başlatma kararını değerlendiren Ağaoğlu, ”Devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğin, hadsizliğin içerisinde bulunmadık” ifadelerini kullandı. İşte Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

‘BİR OYUNCUYU DEVRE DIŞI BIRAKARAK İŞİN DIŞINA ÇIKAMIYORSUNUZ’

“Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatı var; yakın temas içerisinde olan herkes 14 gün karantina altına alınır. Dolayısıyla bir oyuncunuzu devre dışı bırakarak bu işin dışına çıkamıyorsunuz. TFF sadece “şimdilik” takvim belirledi, bu işin nihai kararını verecek olan Bakanlar Kurulu’dur, hükümettir. Takvim olarak da pek sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Şu anda şartlar müsait değil”

Bizim kulüp olarak tercihimiz 1 haftada 2 maç oynayarak 4-5 hafta içerisinde bu işi bitirmekti ancak yayıncı kuruluşun talepleri doğrultusunda TFF böyle bir takvim belirlemiş, itirazımız yok”

‘LİDER OLMAMIZA RAĞMEN GÖRÜŞ BELİRTMEDİK’

“Lig lideri olmamıza rağmen hiçbir görüş belirtmedik. Lig bu şekilde tescil edilsin diye bir ifade de kullanırdık ama devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğin, hadsizliğin içerisinde bulunmadık, bulunmayız”

‘DEVLETİN KARARI NEYSE ONA UYACAĞIZ’

“Bizim başımız nereye gittiyse, ayaklarımız da oraya gitti. Hiç oynama olmadı. Devletin kararı neyse ona uyacağız. Liglere Kesinlikle başlayacağız diye yorumlamıyorum bu kararı. Çok açık olan konu var. Bir kişi pozitif çıkarsa o takım maç oynayamaz. Böyle bir olay çıkarsa TFF ligin devamının nasıl olacağını açık şekilde ifade etmek zorundadır.”