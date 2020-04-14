Trabzonspor Başkanı’ndan mali durum uyarısı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelir kaybına uğradıklarını söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamlarda bulundu. Ağaoğlu, özellikle maddi konuların çözümlenmesi gerektiğini söyledi.
Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Tüm takımların gelirleri yüzde 20 azalmış durumda. Bizim en önemli gelirimiz yayın ve maç gelirleri. Şu an itibariyle bunlar yok. Gerekli önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın da şu ana kadar anlayışlı olduğunu söyleyebilirim. Ancak önlemler almak zorundayız.
Sosyal medyaya bakan ekibimiz çok iyi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada eşi benzeri olmayan bir sosyal medya ekibimiz var.”
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