Trabzonspor mesafeyi kapattı!

Trabzonspor mesafe önemsemeksizin tam takım çalştı.

DHA
08 Mayıs 2020 Cuma, 22:30

Trabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



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