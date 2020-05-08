Trabzonspor mesafeyi kapattı!
Trabzonspor mesafe önemsemeksizin tam takım çalştı.
Trabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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