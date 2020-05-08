Trabzonspor mesafeyi kapattı!

08 Mayıs 2020 Cuma, 22:30

Trabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



