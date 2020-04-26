Tribünde karton taraftar modası
Almanya Bundesliga’nın 9 Mayıs’ta yeniden start alması beklenirken ligin iddialı ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ilginç bir projeye imza attı.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach Borussia Park'ın tribünlerini 'karton taraftarlar' ile dolduruyor. Taraftarların 5 Avro ödeyerek katılabildikleri kampanyada 8 bini aşkın sipariş alındı. Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta yeniden start alması bekleniyor.
Almanya Bundesliga’nın 9 Mayıs’ta yeniden start alması beklenirken ligin iddialı ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ilginç bir projeye imza attı.
Borussia Park tribünlerini ‘karton taraftarlar’ ile doldurmak için başvuruları toplayan kulübün kampanyasına 8 bini aşkın taraftar katıldı.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilen taraftarlar 5 Avro ödeyerek ve bir fotoğraflarını ileterek tribündeki yerini aldı.
Elde edilen gelir kulübün sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak.
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