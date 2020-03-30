Trump: İki hafta içinde ölümler tavan yapacak

30 Mart 2020 Pazartesi, 03:07

Beyaz Saray'da koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs tedbirlerini 30 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

Trump konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık."

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de ölümlerin 2 hafta içinde tavan yapacağını söyleyen Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz. Bu görünmez laneti, görünmez düşmanı hep birlikte alt edeceğiz" dedi.

Trump sözlerini söyle sürdürdü:

"Uzmanlar New York'ta karantina uygulama fikrine bayıldı. Ben de yapılacak daha çok iş olduğunu düşündüm. Karantina uygulanacak demedim. Kimseyi tehdit etmedim. İnsanların evlerinde kalmaları konusunda farkındalık sahibi olmasını sağladık."

'Çok iyi bir iş yaptık'

ABD Başkanı ülkesinde dünyadaki tüm ülkelerden daha çok koronavirüs vakası olduğunu, çünkü dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla test yaptıklarını söyledi.

Donald Trump koronavirüse karşı şimdiye kadarki tutumlarıyla ilgili "Yaptığımız şeyleri yapmasaydık 2.2 milyon insan ölebilirdi. Muhtemel can kaybı olan 2.2 milyon yerine kayıpları 100 ila 200 bin arasında tutabilirsek bunun anlamı çok iyi bir iş yaptığımızdır" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise "Tünelin ucunda ışık var, uyarılara uyulursa bu mümkün" ifadesini kullandı.