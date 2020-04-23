Trump'ın önerdiği ilacı sorgulayan doktor görevden alındı
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs süresince en çok övdüğü ilaç olan sıtma ilacı hidroksiklorokin yüzünden Beyaz Saray'da kriz yaşandığı ortaya çıktı. BARDA isimli kuruluşun direktörü olan Dr. Rick Bright, "Trump'ın önerdiği ilacı sorgulayınca beni görevden aldılar" dedi.
Fotoğraf: AFP
ABD Başkanı Donald Trump’ın sıklıkla övdüğü koronavirüs ilacı hidroksiklorokin, bir bilim insanının görevden alınmasına neden oldu. ABD’de çalışmalarına devam eden Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurulu (BARDA) Direktörü Dr. Rick Bright, Trump’ın desteklediği ve tıbbi olarak tartışmalara sebep olan sıtma ilacı hidroksiklorokin yüzünden işinden kovulduğunu açıkladı.
BARDA’da çalışamalarına devam eden Dr. Bright bu ilaca karşı çıkması üzerine görevinden alınarak Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde görevlendirildiğini söyledi. Dr. Bright, “Hidroksiklorokin almak için üzerimde baskı vardı ve Başkan’ın ‘koronavirüsle mücadelede muhtemel oyun değiştirici ilaç’ olarak tanıttığı ilaç üzerinde belirsizlik hakimdi. Ben hükümetin böyle bir ilaca bu kadar çok para vermesine tepki gösterdim” dedi.
Bright, “Sesim çıktı çünkü ben bu ölümcül virüsle siyaset ya da adam kayırma ile mücadele edilemeyeceğini biliyorum. Ben bilimle yol göstermeye inanıyorum” ifadesini kullandı.
Kaynak: Sözcü
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