Trump'ın önerdiği ilacı sorgulayan doktor görevden alındı

23 Nisan 2020 Perşembe, 09:54

Fotoğraf: AFP

ABD Başkanı Donald Trump’ın sıklıkla övdüğü koronavirüs ilacı hidroksiklorokin, bir bilim insanının görevden alınmasına neden oldu. ABD’de çalışmalarına devam eden Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurulu (BARDA) Direktörü Dr. Rick Bright, Trump’ın desteklediği ve tıbbi olarak tartışmalara sebep olan sıtma ilacı hidroksiklorokin yüzünden işinden kovulduğunu açıkladı.

BARDA’da çalışamalarına devam eden Dr. Bright bu ilaca karşı çıkması üzerine görevinden alınarak Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde görevlendirildiğini söyledi. Dr. Bright, “Hidroksiklorokin almak için üzerimde baskı vardı ve Başkan’ın ‘koronavirüsle mücadelede muhtemel oyun değiştirici ilaç’ olarak tanıttığı ilaç üzerinde belirsizlik hakimdi. Ben hükümetin böyle bir ilaca bu kadar çok para vermesine tepki gösterdim” dedi.

Bright, “Sesim çıktı çünkü ben bu ölümcül virüsle siyaset ya da adam kayırma ile mücadele edilemeyeceğini biliyorum. Ben bilimle yol göstermeye inanıyorum” ifadesini kullandı.

Kaynak: Sözcü