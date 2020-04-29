Trump'ın önerisinin ardından 3 ABD'li temizlik malzemesi içti

29 Nisan 2020 Çarşamba, 16:14

ABD’nin Georgia eyaletinde iki, Kansas eyaletinde de bir adamın salgından korunmak için sıvı temizlik malzemesi içtiği aktarıldı. Georgia Zehir Merkezi yöneticisi Gaylord Lopez, söz konusu iki kişinin de geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti ve gördükleri tedavinin ardından iyileşmelerini beklediklerini söyledi. Lopez, adamların Trump’ın açıklamalarını duyup duymadıklarını bilmediklerini belirtti.

‘BU TARZ VAKALAR YÜZDE 40 ARTTI’

Kansas Sağlık Müfettişi Doktor Lee Norman ise, söz konusu hastanın verdiği ilk ifadede ‘dezenfektan içilmesi yönündeki tavsiyeye uyduğunu’ söylediğini aktardı. Ancak tavsiyenin kimden geldiği belirtilmedi.

Norman ayrıca dezenfektan içme vakalarında yüzde 40 oranında bir artış yaşandığını vurguladı, bunu yanlış olduğunu anlatmak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Donald Trump, geçen hafta Beyaz Saray’da düzenlediği koronavirüs bilgilendirme toplantısında, “Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" demiş ve salondaki bilim insanlarına bu konuda araştırma yapmaları önerisinde bulunmuştu.

Hem siyasilerden hem de sağlık uzmanlarından gelen tepkiler üzerine Trump bu önerisini, "Ne olacağını görmek için muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum" sözleriyle savunmuştu.

BU SON ÜÇ VAKA TRUMP’IN HAYATİ RİSKE ATTIĞI İLK KİŞİLER DEĞİL

Yaklaşık bir ay önce de Arizona’da 60 yaşlarındaki bir çift, Trump'ın mucize diye tanıttığı ilacı evde yapmaya çalışmıştı. Yaygın bir akvaryum temizleyicisi olan klorokin fosfat içen adam yaşamını yitirmişti, kadının durumunun ise kritik olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Sputnik