Trump’tan canlı yayında korkutan açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınıyla ilgili ABD'lileri şoke eden bir açıklamada bulundu. Trump, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2020 Pazar, 02:51

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’deki koronavirüs salgınındaki gelişmeleri aktarmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Federal hükümetin, yerel yönetimlere daha fazla yardım ulaştıracağını belirten Trump, New York’a 1000 ek asker gönderileceğini açıkladı.

Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirttti ve ekledi: “Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı. Ülkemizi yeniden açmak istiyoruz, bu durumu aylarca sürdürmek istemiyoruz. Kimse bu kadar bulaşıcı olacağını düşünemezdi...”  


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