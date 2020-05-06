Trump’tan maske üretim tesisine "maskesiz" ziyaret
Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda halka ilginç tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump Arizona'daki bir maske üretim tesisini ziyaret etti, zitarette maske takmayan Trump'a sosyal medyadan tepki yağdı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Başkanı Donald Trump ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu.
Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren birçok kişi "Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu.
Video Haberler
- BAE'de gökdelende büyük yangın
- Akit Tv’de skandal: Orucunu hanımıyla da açabilir
- Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar
- Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Açıklamayı Erdoğan yaptı
- İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler!
- İki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı
- Koronavirüsten korunmak isterken paraları yaktı!
- Rize'de cep telefonuyla kaydedildi: Çok şaşırdık
- İçtiği kolonyadan öldü
- Antalya otogarında hareketlilik