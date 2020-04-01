TSK’de alınan önlemler, terhisten önce 14 gün gözetim
Salgın tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatlerin sınırlandırılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terhis olan er ve erbaşların memleketlerine dönüşleri için yeni düzenlemeye gitti.
Buna göre askerler, terhis olacağı günden 14 gün önce gözetim altına alınıyor, bu sürenin bitiminde yeniden sağlık muayenesi yapılıyor.
Bir sorun gözlemlenmemesi durumunda tezkerelerini alan askerler için birlik komutanlıklarınca kaymakamlıkların kurduğu komisyonlardan seyahat izni alınıyor ve memleketlerine dönüşleri sağlanıyor. Yetkililer, yeni düzenleme kapsamındaki tedbirlerle terhislerin başladığını aktardı.
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