TSK’de alınan önlemler, terhisten önce 14 gün gözetim

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

Buna göre askerler, terhis olacağı günden 14 gün önce gözetim altına alınıyor, bu sürenin bitiminde yeniden sağlık muayenesi yapılıyor.

Bir sorun gözlemlenmemesi durumunda tezkerelerini alan askerler için birlik komutanlıklarınca kaymakamlıkların kurduğu komisyonlardan seyahat izni alınıyor ve memleketlerine dönüşleri sağlanıyor. Yetkililer, yeni düzenleme kapsamındaki tedbirlerle terhislerin başladığını aktardı.