TTB'den Sağlık Bakanı'na mektup: "Sağlık çalışanı kadınların ihtiyaçları karşılanmalı"

07 Nisan 2020 Salı, 13:50

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, pandemi döneminde görev alan sağlık çalışanlarının 2/3'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu belirttiği mektupta, pandeminin sağlık çalışanı kadınlar açısından taşıdığı riskleri ve kadın emeği üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Sağlık alanında çalışan kadınların ya kendilerinin ve çocuklarının sağlığını tehlikeye atarak çalışmak ya da ücretsiz izin alarak geçinme sorunlarıyla boğuşmak ikilemiyle karşı karşıya bırakıldıklarının vurgulandığı yazıda "Nitekim pandemi döneminde Bakanlığınız tarafından yayımlanan 18.03.2020 tarih ve 60438742-929 sayılı Genelgede, süt izninde olanların talepleri doğrultusunda ücretsiz izin kullandırılacağı belirtilmiştir. Genelge bu hali ile kadın sağlık çalışanlarını çocukların bakım ve sağlığı ile geçimini sağlayabilme arasında seçim yapmak zorunda bırakmaktadır" ifadelerine yer verildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.Sinan Adıyaman imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen mektupta, özel /kamu/taşeron işveren ayrımı gözetilmeden tüm sektörlerdeki hekim ve sağlık çalışanlarını kapsamak üzere şu düzenlemelerin yapılması istendi:

1- Kadın sağlık çalışanlarından süt izninde olanlar da ücretli idari izinli sayılmalı,

2- Çocuklu eşlerden ikisi de sağlık çalışanı ise talep eden birine ücretli izin verilmeli,

3- Olağandışı dönemde alınan izinlerin yıllık izinden sayılması uygulamasına son verilmeli,

4- Tek ebeveyn olması nedeniyle çocuğun bakımından tek başına sorumlu olan kadınlar ve erkekler de ücretli idari izin kapsamına alınmalıdır.