TTB’nin anket sonuçları: Sağlık çalışanlarının yüzde 78’i koruyucu maske olmadan çalışıyor

24 Mart 2020 Salı, 13:59

20 Mart'ta web tabanlı başlatılan anketi ilk iki günde 74 ilden 1820 sağlık çalışanı yanıtladı. Sonuçlar, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım konusunda hâlâ ciddi eksiklikler yaşadığını gösteriyor.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 78’i N5 maske, yüzde 74’ü siperlik ya da koruyucu gözlük, yüzde 71’i tek kullanımlık önlük/tulum, yüzde 60’ı tıbbi maske, yüzde 52’si önlük forma ve yüzde 38’i de eldivene erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

Ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası bulunduğu görülüyor. Sağlık çalışanlarının yüzde 6’sı bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirtiyor.

Yüzde 48’i çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj (ınıflama, ayırma) mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü COVID 19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 53’ü COVID 19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si COVID 19 ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber, eğitim materyali verilmediğini ifade ediyor.

Ayrıca ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 31’inin en az bir kronik hastalığı bulunuyor.

TTB’nin anket sonuçlarına ilişkin hazırladığı raporda, sağlık çalışanlarının virüsten korunması ve virüs bulaşı ile ilgili bir izleme ve değerlendirme programı oluşturulması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: BBC Türkçe