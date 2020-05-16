TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz görevden alındı
TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı. Daha önceden AKP'den milletvekilliği için aday adayı olmuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı.
2009 yılında TÜİK'e Başkan Yardımcısı olarak atanan Yılmaz, Refahyol Hükûmeti döneminde Devlet İstatistik Enstitüsü daire başkanlığı görevini yürüttü. İş yaşamına 1980 yılında Manisa Vakıflar Müdürlüğü'nde başlayan Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Kurucu Heyeti'nde yer aldı.
2002 yılında AKP Manisa Milletvekili Aday Adayı olan Yılmaz uluslararası güreş hakemliği yapıyordu.
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