Tüm illerde İl idare ve pandemi kurulları toplanacak
İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklerde, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak, önce il idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplanacağını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak önce il idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplanacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il idare kurullarında, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.
İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanacak. Alınan bu kararlar valilerce vakit kaybetmeksizin uygulamaya geçirilecek.
Valiler tarafından illerin özel durumları göz önünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler, gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak.
Toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.
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