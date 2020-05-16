Tümamiral Yaycı'nın görevden alınmasına CHP'den sert tepki: Bundan sonra hiç kimse 'AKP FETÖ ile mücadele ediyor' demesin!

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:56

Kripto FETÖ'cüleri tespit eden FETÖMETRE programı ve Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları, Yunanistan’ın hukuksuz olarak 23 adadan 16’sında hukuksuz olarak ağır silahlı asker bulundurduğu tespitini ortaya koyan isim olan Tümamiral Cihat Yaycı bir süreden beri FETÖ’cü hesapların hedefindeki komutandı.

15 TEMMUZ’DA ERDOĞAN’IN YANINDAKİ İSİMDİ

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Erdoğan’ın yanındaki komutan olarak bilinen Yaycı’nın görevden alınmasına CHP’den sert tepki geldi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu üyesi Ali Öztunç, Yaycı’nın FETÖ ile mücadele eden efsane komutanlar arasında yer aldığına dikkat çekerek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Yaycı uzun süredir FETÖ ile mücadelesi nedeniyle, terör örgütünün yok edilecek isimler listesinde yer alıyordu. FETÖ'cüler tarafından cezalandırılması gerekiyordu. Sabah uyandık komutan görevden alınmış. Demek ki iddialar doğruymuş. Bu saatten sonra hiç kimse bana, ‘AKP, FETÖ ile mücadele ediyor’ demesin.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIN"

Terör örgütü görevden alınacak dedikten sonra, Erdoğan tarafından görevden alınıyorsa, FETÖ ile mücadele konusunda samimi olmadıklarının açık göstergesidir. 15 Temmuz şehit ve gazilerinin kemiklerini sızlatmasınlar. Lafa gelince FETÖ ile mücadeleden bahsedenler, terör örgütü ile mücadele edenleri görevden alıyorlar. Demek ki komutanın FETÖ ile mücadelesi nedeniyle cezalandırılması gerekiyordu.”