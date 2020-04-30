Tunç Soyer: 1 milyon 862 bin maske dağıttık

30 Nisan 2020 Perşembe, 10:22

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir'de yapılan çalışmaları ‘Başkanın Günlüğü’ başlığıyla sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Soyer bugün yaptığı açıklamda, "Dayanışma için hazırladığımız yardım paketlerinin yanı sıra içinde patates, soğan, elma, portakal, limon bulunan ‘Direnç Paketi’ adını verdiğimiz yeni destek paketini de bir süredir ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Böylece hem tarıma hem mutfaklara destek veriyoruz. Üreticimizin ‘satamıyoruz’ şikayeti üzerine bu pakete geçen hafta Ödemiş’ten aldığımız baklayı eklemiştik. Dün tarımla ilgili yerel desteklerimizin devam edeceğini söylemiştim. Bugün iki ürünü daha bu destek paketinin içine ekledik. Bezelye ve Çeşme’den aldığımız enginarla da üreticilerin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bizim tek amacımız var; üretim zincirinin kırılmaması, her türlü zorluğa rağmen köylümüzün toprağına küsmemesi, bu coğrafyanın bize sunduğu nimetlerin heba olmaması. Çünkü Aşık Veysel’in aşkıyla bu topraklara bağlıyız." dedi. Bu arada aynı başlıktaki hizmetlerimiz arasında yer alan Seyyar Pazar’ın bugün Narlıdere, Gaziemir, Balçova, Buca, Karabağlar’da olduğunu da hatırlatmak isterim.

'1 MİLYON 862 BİN 862 MASKE DAĞITTIK'

Soyer açıklamalarına şöyle devam etti:



Sessiz sedasız, kimseyle polemiğe, tartışmaya girmeden maske dağıtımı konusunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik, çalışma arkadaşlarımla iftihar ediyorum çünkü Avrupa’ya da örnek olduk. Dün itibariyle 1 milyon 862 bin 622 adet maskeyi vatandaşımıza ücretsiz ulaştırdık. Bunun 433 binini metro istasyonlarına 17 Nisan’dan bu yana koyduğumuz 10 maskematik aracılığıyla dağıttık. Karşıyakalılar metro ağının dışında kaldığından haklı bir istekte bulundu.

Onların bu isteğini de Bostanlı ve Karşıyaka vapur iskelelerine koyduğumuz otomatlarla karşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren Karşıyakalı hemşerilerimiz de haftada 5 maskeyi İzmirimkart aracılığıyla ücretsiz alabilecek.

Dün 4 bin 135 aileye gıda paketi 2 bin 613 çocuğumuza da 42 bin 808 litre süt ulaştırdık. Uzmanlarımız psikodestek hattından 32 kişiye yardımcı oldu. 43 engellimize uzaktan eğitim, 35 kişiye evde bakım hizmeti verdik.3 günlük kısıtlılık öncesi hazırlık için son gün bugün. Birçok pazar açık. Ancak koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan yalancı bahar havasına sakın aldanmayın sevgili İzmirliler. Fiziki mesafe ve korunma önlemlerine aman dikkat edin.Hepinize sevgilerimi sunuyorum, sağlıkla kalın.

