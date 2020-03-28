Tunç Soyer: 10 bin aileye ulaştık, kampanyayı büyütüyoruz

28 Mart 2020 Cumartesi, 16:10

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işten çıkarılan, ihtiyaç sahibi aileler ile sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü yurttaşlar için başlattığı 'Biz varız' kampanyasında 10 bine yakın aileye ulaştıklarını açıkladı.

Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Geçen pazartesi günü ‘Biz varız’ dedik, müthiş bir dayanışma gösterdiniz. Ulaştırdığınız gıda, hijyen malzemelerini Kültürpark lojistik merkezinde toplayıp paketledik. Bir haftada, geliri olmayan 65 yaş üstü büyüğümüz ve çocuklu 10 bine yakın aileye ulaştırdık. Daha fazlasını da yapacağız. Bu krizde günlük gelirini kaybeden İzmirlilere yönelik kampanyamızı büyütüyoruz. Veren el alan eli, alan el veren eli görmüyor, görmeyecek” dedi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından şu bilgiler paylaşıldı.