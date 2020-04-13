Tunç Soyer: Yasak bitti diye rehavete kapılmayın

13 Nisan 2020 Pazartesi, 09:32

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Soyer, ''Değerli İzmirliler, hepinize iyi ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Haftasonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında sizlere en iyi hizmeti verebilmek için canla başla çalıştık. En büyük teşekkürü hak eden kuşkusuz sokakta görev yapan kardeşlerimdir. Hepsi takdiri hak eden olağanüstü bir gayret gösterdi. İzmir olarak iyi bir sınav vermeye gayret ettik. Can alan bu salgının durdurulabilmesi için haftalardır kontrollü karantina isterken işte bu gücümüze güvenmiştim. Şimdi sizlerden ricam yasak kalktı diye önlemler konusunda rehavete kapılmamanız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım, fiziki mesafemizi koruyalım. Bu Pazar İzmir Belediye Bandosu üyelerinin fiziki uzaklığı gözeterek evlerinden çektiği İzmir Marşı klibi sayesinde güne güzel başladık. Tüm sanatçılarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. 23 Nisan’ın 100. Yılını kutlamaya günler kaldı. Belki o gün meydanlar boş kalacak ama İzmir’in balkonlarından, pencerelerinden yayılacak coşku seli Türkiye’yi dolduracak. Hoşçakalın,evde kalın, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.