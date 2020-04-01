Tunç Soyer’den çalışanlara moral ziyareti

01 Nisan 2020 Çarşamba, 11:16

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sorumlulukları artan kilit roldeki belediye birimlerine moral ziyaretinde bulundu.

Önce Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na giden Soyer, tek tek tüm çalışanlara teşekkür etti, onlara moral verdi. Başkan Soyer, “Risk altında çalışıyorsunuz. Yaptığınız işin kıymetini biliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Allah’a emanet olun” dedi.

Türkiye’deki tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi’nin sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Soyer, yaptıkları işin zorluğunun farkında olduğunu söyleyerek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Soyer, “Çok değerlisiniz. Her şeyden önemlisi sizin sağlığınız. Lütfen ne ihtiyacınız olursa söyleyin” dedi.