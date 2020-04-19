Tunç Soyer'den karantinada şiddet gören kadınlara destek: Geçici misafirhaneler açıyoruz

19 Nisan 2020 Pazar, 14:20

Tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında yurttaşlar, kendilerini evde izole ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de karantina günlerinde ev içi şiddetin ve konaklama ihtiyacı duyan kadınların sayısında ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak, “Kadınlar için geçici misafirhaneler açıyoruz” dedi.

Evinde şiddet gören ve evsiz kadınlar için bu hizmeti sunduklarını belirten Soyer, “Evinde şiddet gören bir kadın, ‘evden çıkamıyorum ne yapacağım’ diye düşünmesin” dedi ve şiddet gören kadınların şiddeti ihbar etmeleri için telefon numaraları verdi.

Evinde mutlu ve güvenli yaşamak tüm kadınlarımızın hakkıdır diyen Soyer, “Yalnız değilsiniz, biz varız” ifadesini kullandı.

Şiddet ihbar hatları şu şekilde:

* Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi: 183

* İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi: 400 00 04

* İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadına Destek Hattı: 293 4 293