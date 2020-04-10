Tunç Soyer'den sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin açıklama

10 Nisan 2020 Cuma, 18:44

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir video paylaşımı yapan Soyer, paylaşımına "Haftasonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmirli hemşehrilerimiz hiç endişelenmesin. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevinin başındadır. Belediye’nin tüm olanakları İzmirlinin emrindedir. Halk Ekmek Fabrikası tam kapasite ile çalışacak. Kimseyi ekmeksiz bırakmayacağız. Hiçbir sağlık çalışanımızı yolda bırakmayacağız. Evine, hastanesine ulaştıracağız." dedi.

TOPLU ULAŞIM PLANI

Soyer, toplu taşımaya ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

Yeni duruma göre hafta sonu saat 07.00-09.00 arasında ESHOT otobüsleri 48 ana hatta sağlık çalışanları başta olmak üzere, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalanları taşıyacaktır. İZBAN ve Metro da yine 07.00-09.00 arasında yarım saatte bir seferle yine aynı amaçla hizmet verecektir. İZDENİZ ve Tramvay seferleri ise iptal olmuştur.