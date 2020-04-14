Tunç Soyer'den 'sokağa çıkma yasağı' uyarısı: Hazırlığınızı son güne bırakmayın

14 Nisan 2020 Salı, 13:27

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını sonrası vatandaşa yaptığı yardımları günlük olarak sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

'SON GÜNE BIRAKMAYIN'

‘Başkanın Günlüğü’ başlığıyla sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Seyyar Pazarı Buca’da başlattık. Bugünlerde beyaz önlüklü sağlıkçılarla eli nasırlı üreticilerin kıymetini daha çok anladık. Kısa sürede İzmir’in tamamına yayacağımız Seyyar Pazar üreticinin de tüketicinin de yüzünü güldürecek. Ama bugünlerde tatlı bir de telaşımız var. 23 Nisan’a ilkokul çocuklarının heyecanı ve sevinciyle hazırlanıyoruz. 100’üncü yıla ve İzmir’e yakışan dolu dolu bir programla karşınızda olacağız. Sokağa çıkma yasağında zorunlu ara verdiğimiz gıda kolisi ve süt dağıtımına devam ettik. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve küçük çocuğu olan desteklediğimiz bin 621 aileye gıda kolisi ulaştırdık. 1- 5 yaş arası 2 bin 294 çocuğumuz için 36 bin 704 litre süt gönderdik.Kendi ürettiğimiz kavurma 1’er kilogramlık paketler halinde 400 gıda destek kolisinin içine kondu. Önümüzdeki hafta sonu siz yine evlerinizde olacaksınız. O nedenle ne olur hazırlıklarınızı son güne bırakmayın. Sağlıkla kalın, evde kalın hoşça kalın” denildi.

65 YAŞ ÜSTÜ YURTTAŞLARA İLETİŞİM DESTEĞİ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü kişiler ile hasta ve hareket engelli yurttaşlar için 250 dakikalık konuşma paketi desteğinde bulunacak.

"Siz evde ama iletişimde kalın" diyerek yeni bir destek paketi daha açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü yurttaşlar, kronik hastalığı olanlar ve hareket engelli yurttaşlara bir ay boyunca kullanabilecekleri 250 dakikalık konuşma paketi verecek.Konuşma paketi başvuruları www.bizizmir.com/bizvariz adresinden alınacak. Yurttaşlar, "Dakika Almak İstiyorum" butonuna tıklayıp, durumunu belirtir belgeler ile başvurularını yapılabilecek.