Tunç Soyer'in çiftçiler için yaptığı destek çağrısına yoğun ilgi

29 Nisan 2020 Çarşamba, 11:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadelede yapılan çalışmaları, ‘Başkanın Günlüğü’ başlığıyla sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor. Soyer, bugünkü açıklamasında Kemalpaşa’daki kiraz hasadıyla ilgili önemli bir gelişme hakkında açıklama yaptı.

"ÇİFTÇİLER ÜRETMEYE DEVAM ETSİN"

Başkan Soyer şunları söyledi: Koronavirüs sürecinde yaşadıklarımız bize tarımsal üretimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu nedenle krizin başından bu yana tarımı desteklemek için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Bazı meyve türlerinde dışarıdan mevsimlik işçiye ihtiyaç olduğu halde bir bölümünün gelmeyeceği ve meyvenin dalında kalacağı endişesi üzerine harekete geçtik. Kiraz hasadıyla başlayacağımız gönüllü dayanışma çağrımız büyük ilgi gördü. Dün yarım günde 99 gencin başvurduğunu öğrenince gençliğe inancımız bir kez daha pekişti. Çiftçimiz hiç merak etmesin kirazı da, eriği de, şeftaliyi de bu imece sayesinde dalında bırakmayacağız.Yeter ki onlar üretmeye devam etsinler. Ürün bazında yeni destek paketlerini açıklamayı sürdüreceğiz.

MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

Yardım faaliyetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Dün 3 bin 612 aileye gıda paketi, 3 bin 150 çocuğumuza da süt ulaştırdık. Evinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile engelli 23 abonemizin abonelik iş ve işlemlerini ekiplerimiz evlerine giderek gerçekleştirdi. Maske gündelik hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Maskematikler aracılığıyla ücretsiz 50 bin maskeyi İzmirlilere ulaştırdık. Maske üretimini de yaptığımız düzenleme ve yeni makinelerle daha da arttıracağız.

Sevgili İzmirliler güzel günlere az kaldı. Cuma dahil hafta sonu kısıtlama uygulamasına hazırlığımızı yine önceden yapalım, fiziki mesafeyi koruyalım, zorunlu değilsek evden çıkmayalım.Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.Hoşça kalın, evde kalın, sağlıkla kalın.