Tunceli'de yeni bir koronavirüs vakası tespit edildi

24 Nisan 2020 Cuma, 11:10

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntüler yer aldı.

1 HASTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ancak daha sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Vali Sonel, alınan kararların uygulanması uyarısında bulunarak, şöyle dedi:

"Sevgili Tuncelili hemşehrilerim; dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9; 8 taburcu, 1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım."

MAÇOĞLU: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık emekçilerine teşekkür ederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden kaynaklı ilimizde görülen vakalar iyileşti.

Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık emekçileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Halkımızın tedbirleri elden bırakmaması ve bilim insanlarının uyarılarını dikkate almaya devam etmesi gerekiyor" demişti.