Turan Hançerli'ye verilen 6 ay hapse onama

10 Mart 2020 Salı, 09:14

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulan ve 269 gün komada kalan Berkin Elvan’ın yaşamını yitirdiği gün olan 11 Mart 2014’te, Avcılar’da protesto gösterileri yapılmıştı. Olayla ilgili yapılan yargılamada, protestolarda olası hak ihlallerine karşı hukuki destek vermek üzere olay yerine giden Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı avukat Gökmen Yeşil’e "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etme" ve “polise mukavemet” suçundan Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezası istinaf mahkemesinde kısmen bozuldu.

Mahkeme yargılanan isimlerin, “Gösteri kanuna muhalefet” suçlamasından beraatına hükmederken “polise mukavemet suçundan verilen 6 aylık hapis cezasını ise onadı. Ayrıca mahkeme, avukat Yeşil’in olay sırasında atılan gaz kapsülüne tekme atmasını ise meşru müdafaa olarak değerlendirdi. Dairenin kararının kesin hüküm olmadığı, tarafların Yargıtay’da temyiz yoluna da başvurabilecekleri belirtildi.