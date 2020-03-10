Turan Hançerli'ye verilen 6 ay hapse onama
Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli'ye “polise mukavemet" suçundan verilen 6 aylık hapis cezası onandı.
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulan ve 269 gün komada kalan Berkin Elvan’ın yaşamını yitirdiği gün olan 11 Mart 2014’te, Avcılar’da protesto gösterileri yapılmıştı. Olayla ilgili yapılan yargılamada, protestolarda olası hak ihlallerine karşı hukuki destek vermek üzere olay yerine giden Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı avukat Gökmen Yeşil’e "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etme" ve “polise mukavemet” suçundan Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezası istinaf mahkemesinde kısmen bozuldu.
Mahkeme yargılanan isimlerin, “Gösteri kanuna muhalefet” suçlamasından beraatına hükmederken “polise mukavemet suçundan verilen 6 aylık hapis cezasını ise onadı. Ayrıca mahkeme, avukat Yeşil’in olay sırasında atılan gaz kapsülüne tekme atmasını ise meşru müdafaa olarak değerlendirdi. Dairenin kararının kesin hüküm olmadığı, tarafların Yargıtay’da temyiz yoluna da başvurabilecekleri belirtildi.
Video Haberler
- Saymaz ile Perinçek canlı yayında birbirine girdi!
- Kadıköy'de gece yarısı dehşete düşüren olay!
- Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi