Turgutlu'da 100. yıla temsili 100 çocuk ayakkabısı

24 Nisan 2020 Cuma, 14:41

Sokağa çıkması kısıtlandırılan 20 yaş altındaki çocuklar törenlere katılamadı. Turgutlu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına 100 çocuk ayakkabısı getirdi. Ayakkabılar Türk ve Atatürk Bayraklarıyla süslenerek çocukların temsiliyeti sağlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Çocuklarımızın katılamadığı bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçiriyoruz. Buruk geçen bir bayramı güzelleştirmeye çalıştık. Böyle bir temsiliyet yaparak her zaman çocuklarımızın yanımızda olduğunu onlara göstermek istedik. Korona virüsü atlattıktan sonra bayramlarımızı meydanlarda, caddelerde, sokaklarda tüm coşkusuyla tekrar kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.