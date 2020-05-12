Turistlik köyde fotoğraf çekmek isteyenler para ödemek zorunda
Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü sakinlerinin başı, köye düğün, nişan ve dış mezuniyet için gelen stüdyo fotoğrafçılarıyla dertte. Köy, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor.
Köyün
yapısı adeta doğal bir platoyu andırıyor. Hal böyle olunca düğün, nişan ve özel
gün fotoğrafı çekip büyük miktarda para kazanan fotoğrafçılar da köyü ziyaret
ediyor. Fotoğrafçılar işi çığırından çıkartıp köyde bulunan evlerin içine
fotoğraf çektirmek için izinsiz girmeye başladı. Turistler de rahatsız olmaya
başlayınca köy muhtarlığı köye düğün, nişan ve mezuniyet çekmek için gelip bu
işten para kazanan fotoğrafçılardan para almaya başladı. Bu şekilde köye
fotoğrafçılar daha az gelirken, köy halkı rahat bir nefes aldı.
Geçen yıl başlayan bu uygulama bu sene de devam edecek. Geçen yıl
gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak
belirlenmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor. Toplanan paralar
karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.
Uygulamaya
geçen yıl başladıklarını ifade eden muhtar azası Hüseyin Serpen, “Son 8 yıldır
köyde düğün, nişan ve mezuniyet çekimi yapılıyordu. Köylünün ve işletme
sahiplerinin herhangi bir şikayeti ve yaptırımı da yoktu. Son bir yıldır halkın
fotoğrafçılardan rahatsız olması ve işletmelerin şikayeti üzerine
fotoğrafçıları kısıtlamak maksadıyla düğün, nişan ve mezuniyet çekimlerini
belli bir ücrete tabi tuttuk.
Burada mevzu para toplamak değil, fotoğraf çekmek için gelen
sayısını kontrol altında tutmak. Burada dış çekim için gelenlerin yol
kapatmaları, köylülerin evlerine fotoğraf çekmek için izinsiz girmeleri,
işletmeler hizmet veriyorken hizmeti engelleyecek şekilde kullanmaları bu
kararı almamıza sebep oldu. Biz köyümüze gelen amatör ve profesyonel fotoğraf
topluluklarından para almıyoruz. Ya da ziyaretçiler kendi fotoğraflarını
çekebilirler, bunlardan herhangi bir para almamız söz konusu değil.
Biz
köyde ticarî maksatla yapılan çekimleri kontrol altında tutmak için böyle bir
uygulamayı başlattık. Köylülerin izinsiz evlerine giriyorlar. Burada yaşayan
insanlar dış kapısını kilitlemez, bunu bilen fotoğrafçılar dış kapıyı açıp
bahçeye girip çekim yapıyor. İnsanlar bu durumdan rahatsız. Geçen yıl gelin
çekimleri 150 liraydı, mezuniyet çekimleri ise kalabalık geldikleri için 200
liraydı. Biz bu parayı resmî makbuz karşılığında alıyoruz. Bizim gayemiz para
kazanmak değil, caydırıcılık. Bu yılki fiyatları daha belirlemedik” dedi.
Video Haberler
- Hem kurşunladı hem görüntü çekti
- Bilim Kurulu üyesinden önemli market uyarısı
- Çiftlik evinde parti kamerada! Görev yerleri değişti
- Fatih Tezcan provoke etti, vekil savcılara çağrı yaptı
- Cübbeli net konuştu: Rüyamda darbeyi gördüm!
- AVM önünde açılışı böyle beklediler
- Ekrem İmamoğlu'na bir tehdit daha!
- Sedat Peker ile Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını