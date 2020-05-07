Turizm için korkutan tahmin: 120 milyon kişi işini kaybedebilir
UNWTO'ya göre, 2020'de uluslararası düzeyde toplam 850 milyon ile 1.1 milyar kişi dolayında bir turist kaybı yaşanacak.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen turlar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle, 2020 yılında küresel düzeyde turist hareketlerinin yüzde 60 ile 80 arasında düşebileceği uyarısı yaptı.
UNWTO verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde küresel düzeyde turist hareketleri yüzde 22 düştü ve bu düşüş özellikle küresel düzeyde seyahat kısıtlamalarının büyük ölçüde uygulamaya koyulduğu Mart ayında yüzde 57 düzeyine yükseldi.
Bu veriler ışığında, 2020 yılında uluslararası düzeyde toplam 850 milyon ile 1.1 milyar kişi dolayında bir turist kaybının yaşanacağının belirtildiği UNWTO raporunda, bunun da toplam 910 milyar dolar ile i.2 trilyon dolar arasında bir turizm geliri kaybının beklendiğine dikkat çekildi.
UNWTO, bu varsayımların aynı zamanda turizm sektöründe 100 ile 120 milyon kişinin işini kaybedeceği anlamına geldiği uyarısı da yaptı.
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