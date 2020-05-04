"Turizm sektörü, tedbirleriyle yine sezona hazır"

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:21

Antalya 3T Gündem’in konuğu olan Sururi Çorabatır, TÜROFED’in 15 bölgeden oluştuğunu belirterek, "Türkiye’nin konaklama sektöründeki en büyük federasyonuz. 2800’den fazla oteli temsil ediyoruz" hatırlatmasını yaptı. Son dönemde sıklıkla ‘Her şey dahil’ sisteminin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunun tartışıldığını anımsatan TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, "Her şey dahil sistemi, Türk turizminin gelişmesine çok büyük katkı sağladı. Bu sistemi sadece oteldeki satış ve pazarlama stili olarak görmemek lazım. Her şey dahilden faydalanan bizim 54 tane sektörümüz bulunuyor. Bu 54 sektör bize mal tedariki yapıyor. Afyon’daki yumurtacıdan, Kars’taki kaşar peynirciye, Edirne’deki kuzuyu verenden, Konya’dan gelen ete kadar tüm tedarikçiler bize mal sağlıyor. Yani bu çok geniş bir alanı kapsıyor" ifadesini kullandı.



KENDİ STANDARTLARI BELİRLENECEK

Pandemi sürecinin bitmesi ile birlikte her şey dahil ve açık büfeler ile ilgili tedbirler kapsamında çeşitli dokunuşların yapılacağını ve standartlar belirleyeceklerini söyleyen Sururi Çorabatır, "Biz bu sistemi devam ettireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın otellerden istediği korona tedbirlerine uyum sertifikasına ilişkin olarak da açıklama yapan Sururi Çorabatır, "Öncelikle bu belge insan sağlığı için alınacak. Zaten otellerimiz sezona hazırdı. Burada belirlenen standartlar ile misafirlerimize daha fazla güven verilecek. Hijyen ve gıda güvenliğini sağlarken ilk olarak eğitim standartı olacak. Bu eğitim online ya da otel içerisinde karşılıklı olarak gerçekleşecek. Burada personel eğitimi çok önemli. Arkadaşlarımıza eğitimle ilgili çeşitli sorular sorulacak ve hazır olup olmadıkları değerlendirilecek. Otelle ilgili hazırlıklara ve alt yapısında istenilen koşullara bakılacak. İstenilen koşullar yerine getirilmesi sonunda otellere bu belge verilecek" dedi.

"2020 İPTAL OLDU DİYE BİR ŞEY YOK"

Turizmi canlandırmak için hep beraber çalıştıklarına dikkat çeken Sururi Çorabatır, "Şunun altını çizelim 2020 iptal oldu diye bir şey yok. Mayıs ayı ortalarına doğru birçok ülkede tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu. Bizim ülkemizde de vaka sayılarının aşağıya inmesiyle tedbirler gözden geçirilecektir. Sezona baktığımızda mayıs ayının 1’i ile 10’u arasında Rusya’da seyahat hareketleri başlardı. 15 Haziran'dan sonra ise Doğu Avrupa, Slovakya, Çekoslovakya, Romanya, Arnavutluk, Polonya, Almanya ve İran gibi ülkelerle hareket devam ederdi. Bunların hepsini birinci ve ikinci çeyrekte kaybettik. Burada kaybımız var. Biz haziran ayının başında ufak ufak kontağı çalıştırırız. Birinci viteste yolumuza çıkarız. Temmuz ve ağustos aylarında ikinci ve üçüncü vitese geçeriz. Zaten sezonun da kasım ve aralık aylarına kadar uzama beklentimiz var" ifadesini kullandı.



