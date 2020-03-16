16 Mart 2020 Pazartesi, 09:37

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Şubat ayı yönetim raporu, yılın ilk iki ayında Fransa ve Belçika dışındaki pazarlarda yaşanan kayıplara karşın İzmir turizminde gelişme eğiliminin sürdüğünü gösterdi. İzmir turizminde yılın ilk ayında görülen çift haneli büyüme eğiliminin üzerine yeni tip insan koronavirüsü salgınının gölgesi düştüğünü belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Bu yıl turizm sezonunun kolay geçmeyeceği anlaşılıyor. Sektör destek bekliyor” dedi.



ETİK'in özel yönetim raporlarının 70. sayısında İzmir turizminin 2020 yılının Şubat ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir’e 2020 yılının ikinci ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 36 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 37, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 36 artış gösterdi.



Etkinlik ve rezervasyon iptalleriyle konaklama sektörünün ciddi kan kaybettiğine dikkat çeken TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşlerMehmet İşler, mali yükümlülüklerin sektör üzerindeki ağırlığının arttığına dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaz tatili sezonunun başlangıcının Nisan ayı sonu olarak planlanmasını önerdiğini hatırlatan İşler, şu görüşleri dile getirdi:



“İzmir ve Türkiye turizmi açısından önemli pazarlardaki gelişmelere bakıldığında, bu yıl turizm sezonunun kolay geçmeyeceği anlaşılıyor. Turizm sektörü sancılı bir dönem yaşıyor. Sektör destek bekliyor. Koronavirüs salgının Haziran ayında etkisini kaybetmesini ümit ediyor, ardından hedef pazarlarda tatil satışlarının başlayacağını düşünüyoruz. Umarız koronavirüs salgının biter ve uluslararası ilişkilerde olumlu gelişmeler sağlanır, turizm hareketliliği yeniden başlar ve sezonu az hasarla atlatabiliriz.”