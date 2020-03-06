'Türk Tarihinde Kadın İzleri’ sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde

06 Mart 2020 Cuma, 10:40

İzmir’de Tasarımcı Esin Ener’in düzenlediği 'Türk Tarihinde Kadın İzleri’ temalı sergi, Konak ilçesinde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, 5 Mart’ta aynı temayla düzenlenen panel ile başladı. Dr. Timur Devletov, Halk Kültürü Araştırmacısı Sabiha Tansuğ, Dr. Nevin Güven, Doç Dr. Hande Kılıçarslan ve ODTÜ Mezunları İş İnsanları Derneği Başkanı Ersan Ener’in konuşmacı olarak katıldığı panelde hem resimler hem de serginin teması ile ilgili bilgiler verilerek Türk kadınının, geçmişten Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte toplumdaki yerini anlattı.

2017 yılında Türkiye Barolar Birliğinin sponsorluğunda İnsan Hakları Avrasya Formu'nda "Ana ve Kahraman Türk Kadını" konulu bir sergi açan Tasarımcı Esin Ener, düzenlediği yeni projesine ilişkin, "Bu projeyi önce resim ve seramik olarak projelendirdim. Sonra "neden bu resimleri uzman kişilerce anlatan bir panel de olmasın" dedim. Tabii ki istekler olanaklar ile sınırlıdır. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi bu projeme sponsor olarak bu etkinliği gerçekleştirmemi sağladı. Bu temayı profesyonel anlamda çalışan ressam arkadaşlarımla paylaşıp hem onları bu konuda araştırmaya itip hem de Türk uygarlığını anlatmak istedik" dedi.

Ener, paneldeki konuşmasında ise, "Kadim Türk tarihi, bizlere anlatılan savaşlardan ibaret değildir. Türk demek kültür ve uygarlık demektir. Atalarımız dünya uygarlığının dip kültürünü de oluşturmuştur. Türk kültüründe ve uygarlığında, Türk Kadını, ailesinin yanında ve toplumda erkek ile eşit durumda yaşamını sürdürmüş, saygı görmüştür. Türkler kadını inançlarında da doğa ile özdeş hale getirmişlerdir. Güzellik ve iyilik umdukları her doğa gücüne "Ana" demişlerdir." ifadelerini kullandı.

"Çağdaş Uygarlıklar seviyesine ulaşmayı hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk, 21 Mart 1923’de Konya’da konuşmasında “Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmak, hayatımızı onlarla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi, ahlaki, sosyal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı ve destekleyicisi yapmak gerekir.” demiştir. Atamız'ın Türk kadını için söyledikleri kuşkusuz ki bunlarla sınırlı değildir. Ve Konya’da söylediklerini gerçekleştirmek ve Cumhuriyet kadını yaratmak için yaptığı devrimler sayesinde Türk kadını toplumsal yaşamımızda bu günkü yerini almıştır." diyen Ener, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

Bugün ne yazık ki basında her gün aileleri tarafından vahşice katledilen genç kızlarımızı ve kadınlarımızı görüyoruz. Bu etkinliği düzenleme amacım da budur. Geçmişimizdeki Türk ruhunu yeniden topluma kazandırmak ve sahip olduğumuz bu kültürürü anlatmaktır.

Kadını ve erkeği ile Atamız'ın devrimlerine sahip çıkarak, Atamız'ın izinde ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Sevgili konuklarımız, Ülkemize Kardelenleri yetiştiren Atatürk Devrimlerinin yılmaz savunucusu tüm yaptıkları ile hepimize örnek olan çağdaş Türk kadını Türkan Saylan’ın adını taşıyan Kültür Merkezimize tekrar hoş geldiniz.

Esin Ener

Sergi 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.