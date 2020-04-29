Turkcell ilk çeyrekte 873 milyon TL net kâr açıkladı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 12:19

Turkcell Grubu bu yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17.3 artışla 6.7 milyar TL’ye çıkardı.

Şirketin FAVÖK’ü 2.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42.2’ye yükseldi. Turkcell’in 2020 yılı ilk çeyrek net kârı da 873 milyon TL olarak gerçekleşti. Turkcell 1. çeyrekte 679 bin yeni faturalı müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Telekom sektörünün hayati önemini bir kez daha yaşayarak deneyimlediğimiz bu dönemde Turkcell olarak 2020’nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduk" dedi. Erkan'nın değerlendirmeleri özetle şöyle:

* Turkcell olarak odağımızda müşterilerimiz var. 2020’nin ilk çeyreğinde son 20 yılın en iyi ilk çeyrek performansını göstererek 679 bin yeni faturalı müşteri daha kazandık. Yine yılın ilk üç ayında, 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 60’ından fazlasını da gerçekleştirmiş olduk.

İNTRNET TRAFİĞİ YÜZDE 35 ARTTI

* Evden çalışma ve uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte fiber hızında internete olan talep hızlı arttı. Son dönemde şebekemizdeki trafik yüzde 35 arttı. 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımının bazı günler rekor kırarak, Mart ayı ortalamasında 13 GB’a yükseldiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız fiber hızında internete ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacın en büyük göstergesi Superbox abone sayımızdaki artış. Bugün Türkiye’nin her köşesinden 400 bin kişi ve küçük şirket yüksek hızlı internet kullanmak için Superbox’ı tercih ediyor

PAYCELL’DE REKOR İŞLEM HACMİ

* Ödeme işlemlerine yenilikçi bakış açımız sayesinde, techfin deneyimini yeniden tanımlayan ödeme platformumuz Paycell’de mart ayında gerçekleşen işlem hacmindeki artış, yıldan yıla yüzde 146 ile tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Mart ayında Paycell platformu üzerinden sunduğumuz kurumsal fatura ödeme işlem adedi geçen yılın aynı zamanına göre yüzde 151, fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 olarak artış gösterdi.

* Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 artışla Mart ayında 6.5 milyon dakikaya ulaşırken, grup görüntülü görüşme süresi ise 10 katına çıkarak 3.6 milyon dakika ile rekor kırdı. Mart ayında yapay zeka destekli sesli makale özelliğiyle deneyimi zenginleştirilen Dergilik uygulamasında okunan makale sayısı 4.7 milyon oldu.

* 2019 yılında 7 milyar TL’den fazla yatırım ile Turkcell 2020 yılında da yatırımlarını sürdürüyor. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar mümkün olduğunca evlerinde zaman geçirirken, Turkcell de kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor.



