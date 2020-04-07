Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan Erdoğan'a "Sizden korkmuyoruz"

07 Nisan 2020 Salı, 15:46

Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankacılık ve finans sistemine yönelik 'gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere' yer verildiği iddiasıyla AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.



TGS’den yapılan açıklamada: “Üyemiz Fatih Portakal hakkında Cumhurbaşkanı ve BDDK suç duyurusunda bulundu. Gerekçe 'halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler' kullanmak. Sayın Cumhurbaşkanı siz kutsal değilsiniz, sizden farklı düşünmek suç değil, sizden korkmuyoruz. Bizi yargı sopasıyla susturamayacaksınız” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan, Portakal'ı 2018 yılında da hedef göstermiş ve “Patlatırlar enseni” demişti.