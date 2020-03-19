Türkiye genelinde yapılan koronavirüs anketinde çarpıcı sonuçlar!

19 Mart 2020 Perşembe, 13:17

Yayımlanan sonuçlara göre koronavirüs toplumda davranış kalıplarını değiştirdiği görülüyor. Virüsün görülmesinden sonra Türkiye'de vatandaşların yüzde 89'u ellerini daha çok yıkamaya başladı.

Tüm dünyayı çok hızlı bir şekilde etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Türkiye geneli son anket açıklandı.

Salgının dünyada yayılımıyla birlikte çok hızlı bir şekilde önlem alan Türkiye'de vatandaşlar da gündelik hayatlarındaki rutinleri büyük bir oranda değiştirmiş durumda. ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmadan ortaya çıkan ilk veriler bireylerin el yıkama davranışından sosyal ilişkilere kadar birçok davranış kalıbını değiştirdiği ortaya çıktı.

13 Mart -18 Mart 2020 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilen araştırmanın verileri incelendiğinde Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yeterli önlemlerin alındığını düşünenlerin oranı %39,9. Önlemlerin kısmen alındığını düşünenler ise %27,1 olarak ortaya çıkmış. Kadınlara göre erkekler daha fazla oranda önlemlerin yeterli olduğunu düşünüyor.

Sürecin koordinasyonunu yürüten Sağlık Bakanlığı'nın "Koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşlara yeterli ve kısmen bilgilendirme yaptığını düşünenlerin oranı %58,3 ve %17,4 olurken yeterli bilgilendirme yapılmadığını düşünenlerin oranı %24,2 olarak belirlenmiştir.

Türkiye'nin Koronavirüs gibi bir salgına karşı yeterince hazırlıklı olup olmadığı araştırıldığında %22,8 oranındaki katılımcının Türkiye'nin Koronavirüs ve benzeri salgınlara karşı hazırlıklı olduğunu belirtirken bu konuda kararsız olduklarını ifade edenlerin oranı %47,2.

KATILIMCILARIN YARIDAN FAZLASI KENDİLERİ VE AİLELERİ İÇİN ÖNLEM ALDI

Araştırmaya katılanların %53,6'sı kendilerini ve ailelerini Koronavirüsünden korumak için yeterli önlemleri aldıklarını ifade ederken kadınların erkeklerden daha fazla önlem aldığı araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer bulgudur.

Koronavirüs salgınından etkilenmemek için kamuoyunda da sıkça tartışılan önlemlerle ilgili bireylerin davranış kalıplarının da değiştiği araştırmada öne çıkan bir diğer bulgu. Koronavirüs gündemimize girdikten sonra Türkiye'de yaşayan bireylerin %89,4'ü ellerini daha fazla yıkadıklarını, %55'i diğer insanlarla tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi fiziksel temaslardan sıklıkla kaçındığını, %61,9'u toplu taşıma araçlarına binmeyerek kalabalık yerlerde bulunmamaya çalıştığını, %93,1'i öksürürken veya hapşırırken ağızlarını kapattıklarını ifade ediyorlar.

MASKE KULLANANLARIN ORANI ÇOK DÜŞÜK

Katılımcılar arasında maske taktığını belirtenlerin oranı %5,7 gibi çok düşük çıkarken anket sorularını cevaplayanların %14,8'i tuzlu suyla sıkça gargara yaptığını, yine %10,5'i ise burunlarına tuzlu su veya deniz suyu sıktıklarını beyan etmiştir.

Katılımcıların %17,9'u koronavirüse yakalanmaktan "çok korktuklarını" ve %28'i "korktuklarını" belirtirken, %39,7'si "biraz korktuklarını" ve %14,4'ü de "hiç korkmadıklarını" belirtmişlerdir.