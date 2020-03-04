Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 14:52

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.33'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu. Dpremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. 




Video Haberler