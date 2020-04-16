Türkiye 'Koronavirüse karşı güvenli ülkeler' listesine girdi

16 Nisan 2020 Perşembe, 17:00

Liste hazırlanırken ülkelerin baz alınan özellikleri arasında aşı geliştirme kapasitesi, sağlık sektörünün gücü ve ekonomileri oldu. Listenin ilk 3 sırasında İsrail, Almanya ve Güney Kore bulunurken; bu ülkeleri Avustralya ve koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin izledi.

Türkiye ise listede Umman, Slovakta ve Litvanya'nın önünde 36'ncı sırada yer aldı. Koronavirüste yaşanan ölü sayılarında Türkiye'nin önünde olan ülkelerin, listede Türkiye'den daha güvenli olarak kabul edilmesi de dikkat ise dikkat çekti.

Koronavirüs salgınında Türkiye'deki vaka sayısı 69 bin 392'ye ulaşırken toplam can kaybı bin 518 oldu. Toplamda bin 820 kişinin durumunun kritik olduğu Türkiye'de, 5 bin 674 kişi ise sağlığına kavuştu.