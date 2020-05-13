Türkiye Yayıncılar Birliği: 2019’da kitap pazarı büyüdü

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:43

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin her sene düzenli olarak hazırladığı Kitap Pazarı Raporu’nun içeriği açıklandı. 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na göre; bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretimi geçen yıla göre %3,16 oranında artarken segmentlere göre düşüşler de oldu.

2019 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel sektörden satın aldığı ve kendi matbaasında bastığı kitapların toplam adedi 153.446.132 iken, dijital eğitime geçilmesi sebebiyle bu sene açık öğretim için kitap üretilmedi. MEB’in bastığı kitaplarla birlikte toplam kitap üretimi 577.048.957 adet oldu.

TÜİK’in verilerine göre 31 Aralık 2019 itibarıyla nüfusun 83.154.997 olduğu ülkemizde, kişi başına düşen üretilen kitap sayısı 2019’da 6,9 oldu.



EĞİTİM YAYINCILIĞI SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ



Eğitim yayıncılığı, 2019 yılında da hem üretim artışıyla hem de ciro artışıyla sektördeki lokomotif özelliğini korudu. Yardımcı kaynak ve sınavlara hazırlık kitapları 228.559.913 adetlik üretimle geçen yıla göre %6,12 artan eğitim yayıncılığı, toplam kitap üretiminde %53,96’lık payla sektördeki liderliğini elinde tutmaya devam ediyor.



DİNİ YAYIN ÜRETİMİ DÜŞTÜ



Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 2019 yılında 147.961.782 adet kitap üretimiyle toplam üretimin %34.93’ünü oluştururken 2018 yılına göre bu alanda %5.33’lük artış yaşandı. Araştırma-inceleme kitapları 79.387.610 adet bandrolle geçen yıla göre %6,58 oranında artarken, toplam kitap üretiminin %18,74’ünü oluşturdu. 27.303.062 adet kitapla bir önceki seneye göre %10,45’lik artış yaşayan edebiyat kitapları, toplam üretimin %6,45’ini oluşturdu. 41.271.110 adet bandrolle %0,01’lik düşüş gösteren çocuk ve ilk gençlik kitapları, toplam üretimin %9,74’ünü oluşturdu. Her türlü dini yayınların üretimi bu yıl 36.899.907 adet olarak gerçekleşerek 2018 yılına göre %16,95 bir düşüş yaşadı. Bu kategori, yayıncılığın en fazla düşüş gösteren segmenti olup üretimin %8,71’ini oluşturdu. İthal yayınlar 5.290.731 adet kitapla %10,35’lik düşüşle toplam üretimde %1,25’lik paya sahip olurken; akademik yayınlar 4.890.495 adet bandrolle 2018 yılı üretimine göre %9,63 oranında artış yaşadı ve toplam kitap üretiminin %1,15’ini oluştururdu.



YENİ YAYINLANAN KİTAP SAYISI ARTTI



2018 yılında 67.135 adet üretilen yeni başlık sayısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ISBN Ajansı’ndan alınan bilgilere göre 2019 yılında genel toplamda %2,11’lik artış göstererek 68.554 oldu. Toplam başlık sayısının 61.512’si basılı kitap formatında, 6.487 adedi e-kitap ve 1000’e yakın da sesli kitap başlığı bulunuyor. Bu rakamlar bağımsız yayıncılığımızın çeşitlilikteki başarısını ortaya koyarken Türkiye yayıncılığı, IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) verilerine göre dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini korumaya devam ediyor.



Türkiye’de ISBN Ajansı’ndan alınan bilgiye göre 2017’den bu yana aktif olarak ISBN alan toplam yayıncı sayısı 10.389. Kendi kitabını basan yazar-yayıncı sayısı ise 4.846. Bu toplamın 5.543’ü, ağırlıklı olarak yayınevleri ancak düzenli kitap yayınlayan bağımsız yayıncı sayısının 2.200 civarında olduğu gözlenmektedir.



2019 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü, 2018 yılına göre cari fiyatlarla %27,09 artış göstererek 8.852 milyon TL oldu. 4.961 milyon TL ile eğitim yayınlarının liderliğini koruduğu sektörde, kültür yayıncılığı 3.307 milyon TL ile pazarın %37,36’sını oluştururken bir önceki yıla göre %9,43 artış gösterdi. Bu artışta, 2017 yılındaki sınav sistemi değişikliği nedeniyle yaşanan eğitim yayıncılığındaki kayıpların 2019 yılına da yayılarak telafi edilmesinin ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda kitap fiyatlarında 2018 yılından gelen artışların etkili olduğu gözlendi.





