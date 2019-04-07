"İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır; kanunen, mazbata için kesin sonuçların beklenmesine gerek yok"

Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik, 2972 Sayılı Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'na göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı olduğunu söyledi. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Seçim İl Birleştirme Tutanak Özeti'nde 2972 sayılı kanunun 22. maddesine atıf yapıldığını söyleyen Çelik, "Söz konusu madde uyarınca Ekrem İmamoğlu başkan seçilmiştir. Dolayısıyla mazbata verilmesi önünde hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu, 2972 Sayılı 'Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'a göre İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır" diyen Çelik, söz konusu 2972 sayılı kanunun 'Belediye başkanlıklarına seçilenlerin tespiti' başlıklı 22. maddesinin şu şekilde olduğunu belirtti:

"Madde 22 – Sandık kurullarınca gönderilen belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday, başkanlığa seçilmiş olur.

"Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şehir belediye başkanlığına seçilmiş olur."





Hukuken İmamoğlu'nun mazbatayı alması gerektiğini belirten Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul İl Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçim İl Birleştirme Tutanak Özeti’ni 01/04/2019 tarihinde açıklamıştır. Söz konusu tutanakta 2972 sayılı kanunun madde 22’ye atıf yapılmıştır. Söz konusu madde uyarınca Ekrem İmamoğlu başkan seçilmiştir. Dolayısıyla mazbata verilmesi önünde hiçbir engel yoktur.

"Üstelik 'Seçim Sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca İlanı' başlıklı 26. maddeye göre, 'Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder.' 'Seçim Sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Tarafından Yayımlanması' başlıklı 27. maddeye göre kesin seçim sonuçlarının açıklanması bir yılı bulabilecektir:

"Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine verilecek belgelere dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandık tutanaklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yıl içinde yayımlar."

"Bu maddelere göre kanun koyucu YSK tarafından kesin sonuçların ilanı için 1 yıllık azami süre koymuştur. Bu durum madde 22 ile birlikte okunduğunda mazbata verilmesi için kesin sonuçların açıklanmasının beklenmesine gerek yoktur. Hatta tam tersine madde 22 uyarınca mazbatanın verilmesi bir zorunluluktur. Zira kesin sonuçlar mazbatanın koşulu değildir. Aksi yorumla kesin sonuçların ilanı uzun bir zaman alabileceğinden seçilmiş olan kişi göreve başlayamayacaktır. Bu durum ise seçme ve seçilme hakkının ihlali olacaktır.

"Nitekim uygulamada da 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri neticesinde Melih Gökçek itiraz süreci devam etmesine karşın 5 Nisan tarihinde mazbatasını almıştır. YSK Mansur Yavaş’ın seçimlere ilişkin itirazını Melih Gökçek mazbata aldıktan 4 gün sonra 9 Nisan’da reddetmiş; kesin sonuçları ise 6 Mayıs 2014’te açıklamıştır."