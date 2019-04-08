Meteoroloji'den uyarı: Akşam saatleri...

Diğer taraftan sıcaklıkların ise çarşamba gününe kadar 2 ila 4 derece arasında düşüş göstereceği bilgisi, MGM'nin tahminleri arasında yer aldı.

İşte, 8 Nisan Pazartesi gününe dair son dakika hava durumu bilgileri

Günün hava durumu verilerinde Batı Akdeniz ve Kıyı Ege bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısını gerçekleştiren Meteoroloji, bu bölgelerde rüzgarın şiddetinin ise saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği bilgisini paylaştı. MGM, İstanbul ve Ankara'da ise öğle saatleri itibariyle yağışlı havanın etkisini arttıracağını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye,Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde Akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimler ile zamanla iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin, Akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice(30-50 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu,sabah ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu, öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.