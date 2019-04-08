Yeni havaalanında skandal uygulama

Yıllardır iktidardan milyarca lira ihale alan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun kurduğu İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı’nda skandal bir detay ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre havaalanında, uyulması gereken kurallara ait ceza tarifesi ortaya çıktı.Tarifeye göre apronda çalışan ve birçoğu asgari ücretle çalışan personel hata yaparsa Türk lirası değil dolar tarifesinden cezalandırılacak.

Airport Haber’in haberine göre yüksek ücret tarifesi ile havacılık işletmeleri tarafından eleştirilerin hedefinde olan İstanbul Havalimanı’nda apron sahasında uygulanacak ceza tarifesi de cep yakacak cinsten. Minimum ceza tarifesinin 50 dolardan (yaklaşık 280 TL) başladığı İstanbul Havalimanı’nda cezai yaptırım bedelleri 15 bin dolara kadar çıkıyor.

Araçların rehber çizgileri dışında seyretmesi ve apronda bir, iki, üç, dört tekerlekli bisiklet, ginger vb. araç/gereç kullanılması durumunda 50 dolar karşılığı para cezası ödenecekken PAT adı verilen Pist Apron Taksi sahasında sigara içmenin cezası ise bin dolar yani yaklaşık 5600 TL olacak.

Pist ve taksi yollarını izinsiz kat eden araç sürücüleri 250 dolar, çalışır vaziyetteki araçtan ayrılan kişiye 100 dolar, yardımcı personel olmaksızın araç ile uçağa doğru geri geri yanaşan araca 250 dolar ceza kesilecek. Operasyon yoğunluğu sebebiyle zaman zaman yaşanan apron araç kazaları da İstanbul Havalimanı’nda cezasız kalmayacak. PAT Sahası dâhilinde kazalara karışan araç sürücülerinden asli kusurlu olarak tespit edilen sürücüye 200 dolar para cezası uygulanacak. Kaza mahallindeki delillerin karartılması durumunda da 250 dolar daha ceza verilecek. Apronda hız sınırını aşan sürücüleri de 200 dolar ceza bekliyor. Sivil havacılık güvenliğine ve emniyeti ile apron giriş Kartları Yönergesi ’ne aykırılık oluşturacak durumlar halinde ise 15 bin dolara kadar cezai yaptırım uygulanabilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA UYGULANACAK BAZI CEZALAR İSE ŞÖYLE:

Genel kurallar ile ilgili olarak havalimanının hava tarafında tahsis edilen (Bina, ofis, hangar, sundurma vb.) alan ve çevrelerinde temizlik (FOD) hususlarına riayet etmemeleri halinde 100 $

PAT sahalarının kirletilmesi durumunda 100 $

PAT sahalarının kirletilmesi ve gereken şekilde temizlenmemesi halinde, kirletilen bölge İGA tarafından temizleneceğinden tahakkuk edecek hizmet bedelinden bağımsız olarak 500 $

Apronlara su ve kimyevi madde dökülmeyecektir. Dökülmesi durumunda ivedilikle yetkililere haber verilecektir. Aksi durumda görülen aksaklıklara 100 $

Çöpler çöp araçlarına yüklenilecektir. Uçaktan çıkan çöpleri açıkta bırakmayıp poşetleri ağzı kapalı olarak çöp araçlarına yüklenilecektir. Aksi durumda görülen aksaklıklara 100 $

FOD kutularına çöp atılmayacaktır. FOD kutularına uçak park yeri kontrollerinde bulunması muhtemel pul, cıvata, somun vb. küçük FOD’leri atılacaktır. Aksi durumda görülen aksaklıklara 100 $

Kullanılan kâğıt, naylon, bardak, pet şişe vb. FOD oluşturacak malzeme çöpe atılacaktır. Sorumluluğunuz altında olan uçabilecek ve yuvarlanabilecek tür malzeme rüzgârda serbest bırakılmayacaktır. Aksi durumda görülen aksaklıklara 100 $

PAT sahalarında temizlik kurallarına ve FOD hususlarına riayet etmeyen personele 100 $

Hava aracının park yerlerine giriş/çıkışlarında ilgili yer hizmetleri görevlisi hazır bulunacaktır. Hava aracının park yerine girişinden önce ve çıkışından sonra FOD kontrolü yapılacak. Push-back süreci tamamladıktan sonra push-back aracının arkasından FOD kontrolü yaparak bölgeyi terk edilecektir. Aksi durumda görülen aksaklıklara 100 $

PAT sahalarında Şirket’e ait uçak çöp taşıma araçlarından yerlere çöpten sızan çöp sızıntı suyunun dökülmesi veya damlaması şeklinde ilgili sahaların kirletilmesi durumunda 500 $

PAT sahalarında Şirket’e ve/veya tehlikeli atık taşıma yüklenicisine ait endüstriyel ve tehlikeli atık taşıma araçlarından, tehlikeli atıklara ait sızıntıların yerlere dökülmesi veya damlaması şeklinde ilgili sahaların kirletilmesi durumunda (Örneğin atık yağ) 1000 $

Atıkların uygun olmayan banda dökülmesi halinde her bir poşet başına ceza uygulanacaktır. 250 $

Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğünce yasaklanan alanlara park eden araca 250 $

Herhangi bir olaya müdahale eden araçların (ARFF, ambulans, güvenlik vb.) giriş-çıkış ve manevralarına engel olacak yerlerde park eden araca 250 $

Uçaklara hizmet veriliş sırasında yakıt ikmal aracı ve ARFF aracı önüne, köprü manevra alanına, uçak kabin ve tehlike çıkış kapıları önüne, uçak park sahası çizgisi üzerine ve uçak altına park eden araca 250 $

Personelin PAT sahası içerisinde alkollü veya keyif verici maddeler alarak araç kullanması halinde (İkinci kez tekrarlandığında Hava Tarafı Sürücü Ehliyeti (HSE) iptal edilir ve aprona giriş iptal edilir) 500$

PAT sahalarında araç içinde veya dışında her türlü tütün mamulleri, elektronik sigara, alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanan her personel için 1000 $