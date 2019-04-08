HSK, ‘Sempatizan olabilir’ diyerek avukatı sorguya almayan hakime ceza verdi

Ocak 2016’da, Dargeçit’te, mühimmat ve silahlarla dolu bir traktörde yakalanan D.D, Mardin’de savcılık tarafından sorgulanarak, tutuklamaya sevk edilmişti. Terör örgütüne üye olmak ve devletin birliğini bozmakla suçlanan D.D hakkındaki tutuklama talebine ilişkin kararı verecek olan Dargeçit Sulh Ceza Hakimliği ile Mardin Adliyesi arasında SEGBİS ile bağlantı kuruldu. İki adliye arasında bağlantıda sorun yaşanınca CMK’den atanan avukat Rıdvan Gümüş, “Görevlilerin işgüzarlığı Hakim Bey. Aslında burada bir görevli olması lazım” dedi. Bunun üzerine hakim O.T, avukata “istek üzerine mi geldiğini”, ardından da “nereli” olduğunu sordu. Hakim daha sonra şüpheli D.D’ye “avukatı kendisinin isteyip istemediği, istemiyorsa başka bir avukat çağırabileceğini” söyledi. Şüpheli ise avukatı kendisinin istemediğini, fakat ifade verebileceğini beyan etti. Avukat ise “Hakim Bey, ben CMK’den görevlendirilen bir avukatım” karşılığını verdi. Sulh Ceza Hakimi, bunun üzerine tutanağa şunları yazdırarak, avukatı sorgudan çıkarttı:

“Huzurda bulunan avukatın şüphelinin savunma hakkını engelleyebileceği, mahkemede yeterince güven oluşturmadığı, terör örgütüne sempati duyan, hatta destek veren avukatların da olduğunun bölgenin bir gerçeği olduğu ve bu nedenle örgüte sempati duyan bir avukatın şüphelinin gerçeği anlatmasını ve savunma yapmasının önüne geçebileceği değerlendirilmektedir.”

‘Psikolojim bozuldu’ savunması

Avukatı görevlendiren Mardin Barosu, hakim O.T’yi, HSK’ye şikâyet etti. HSK müfettişleri tarafından savunması alınan hakim O.T, bölgede terör olayları yaşandığını, tramadik olaylara şahit olduğunu belirterek, “Olayın bende oluşturduğu psikoloji ve ben şüpheliyi konuşturmayı düşünürken Avukat Bey’in gösterdiği agrasif tavırların bir araya gelmesi, bu olayın olmasına neden oldu” dedi.

Önce kınama sonra aylıktan kesme

HSK İkinci Daire, yaptığı değerlendirme sonucunda 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasası’nın 65. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, “hizmet içinde ve dışında, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilinden önce kınama cezası verdi. Kurul, hakimin sicilini göz önünde tutarak cezayı 2 gün aylıktan kesme cezasına düşürdü.