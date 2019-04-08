Akşener, Erdoğan'ı Bahçeli'nin sözleriyle vurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklamada " "Neredeyse bütünü usulsüz. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç yargı sürecidir. Bu işin patronajı YSK'dır. Vatandaş benim hukukumu koru diyor. "Organize bazı suçların işlendiğini gördük diyor" vatandaş. Biz de bunları tespit etmiş durumdayız. Hatta kamera tespitleri var. Bu kadar az bir farkla seçimin sonuçlanması halkı rahatlatmaz.13- 14 bin oyla seçimi kazandım demeye hiç kimsenin hakkı yok."

'ORTAĞININ DEYİMİYLE 1 OY FARKLA SEÇİM KAZANILIR'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini anımsattı. Akşener, "Bugün 15 bin oyu seçim kazanmak için yetersiz bulan Erdoğan'la Kenan Evren'i bir fersah öteye taşımış bir Erdoğan ile karşı karşıyayız. Buradan kendisini uyarmak isterim. Bu gidilen yol yol değil. 15 bin oy kazanmak yeterli değil kazanmak için, halbuki ortağının deyimiyle 1 oy fazlayla seçim kazanılır. Seçim onun için vardır. Bu millet kendi iradesiyle alay edeni, kendisinin iradesini sorgulayanı ve tekrar vesayetle savaştığını iddia edip arkasında durduğu politikacıların kendi vesayetlerini oluşturmaya başladığını gördüğü zaman gerçekten sandıkta sağlam bir tokat atar."

BAHÇELİ 'MİLLİ İRADE TECELLİ ETMİŞTİR' DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimde kesin olmaya sonuçların belli olmasının ardından 1 Nisan'da açıklama yapmıştı. 'Bir oylya bile seçim kazanılır' diyen Bahçeli şunları söylemişti: "Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade hamdolsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret, yeniden ilan etmiştir. Seçimlerin bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin ve huzurlu geçtiğini, meşruiyetine gölge düşürecek vahim olaylar yaşanmadı. Ortaya çıkan tablo Türkiye açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milleti ve bütün Türkiye'dir."