Erdoğan'ı dinleyen Fatih Portakal'dan jet paylaşım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin İstanbul'un 38 ilçede oyların yeniden sayımıyla ilgili yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Erdoğan, "Bu kadar az bir farkla seçimin sonuçlanması halkı rahatlatmaz. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da şöyle 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye hakkı yoktur." dedi.

Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili paylaşım yaparak şu yorumu yaptı:

"Dinleyince, şimdi anlıyorsunuz asıl beka meselesi kim ya da kimler içinmiş! Bir lider, ülkenin beka sorunu iddiasını kendi sözleriyle ancak bu kadar çürütebilirdi. Beka diyerek ülke değil siyasi bir örgütlemenin geleceği anlatılıyormuş. Hayırlısı."