Alperen'in ölümü ile ilgili davada karar

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok’un yargılandığı davada karar çıktı. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen’in annesi Buket ve babası Serkan Sakin, tutuksuz sanık Nurcan Altıok ile taraf avukatları hazır bulundu.



Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, sanığa herhangi bir indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ederek, “Ağustos sıcağında bir çocuğun saatlerce kapalı bir aracın içerisinde bırakılması sonucunda o çocuğun ölümü kaçınılmazdır. Sanığın olası kast hükümleri gereğince cezalandırılması gerekiyor” dedi.



Minik Alperen’in annesi Buket Sakin ise hakimden, Nurcan Altıok’un bir daha öğretmenlik yaptırılmaması yönünde karar vermesini istedi.

Alperen Sakin’in öğretmeni Nurcan Altıok’a “taksirle ölüme sebebiyet” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdiğini açıklayan hakim, Altıok’un 2 yıl 1 ay da öğretmenlik mesleğini yapmasını yasakladı.