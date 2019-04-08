CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'YSK’daki son verilere göre İmamoğlu, 15 bin 119 oyla önde'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul seçimlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. İstanbul'da sandıkların yüzde 94,88’inin sayıldığını açıklayan Öztrak, ''Saat 18.00 itibariyle YSK'dan aldığımız rakamlara göre, Ekrem İmamoğlu 15 bin 119 oyla önde gidiyor. Biraz önce Genel Başkan yardımcımız Sayın Erkek bana bir rakam verdi. Orada da 15 bin 153 oyla önde. Gördüğünüz gibi inip çıkıyor ama 15 binin etrafında dolaşıp duruyor'' dedi.

Faik Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçimin gereksiz itirazlarla uzatılmasına, geçersiz oyların sayılmasına izin vererek yer verdi.

Bazı yerlerde seçimlerin yenilenmesini talep etti. Açık söyleyeyim, iktidarı bu şekilde şımartan ve mızıkçılık yapmasının önünü açan, YSK’nın daha önceki yıllardaki kararları olmuştur.

İktidar sözcüleri birtakım organize işlerden bahsetmek suretiyle YSK’yı, ilçe seçim kurullarını baskı altına almaya çalışmaktadır.

Siz sandık kurullarını yaparken, sandık kurulu başkanları memur olacak ya da sizin yapmış olduğunu düzenlemelerle yöresinde tanınan bilinen kişiler arasından seçilecek denmiş.

Bu sandık başkanları atanmış hiçbir itiraz olmamış. Şimdi bunlar arasında FETÖ’cü var mı sorusu son derece tehlikeli bir sorudur.

'SEÇİM CİDDİ İŞTİR, İTİRAZ HİSLERLE YAPILMAZ'

İktidar nezdinde İstanbul Türkiye'den de önemli. Türkiye'yi gerekirse gözardı ediyorlar ama İstanbul'u bir türlü bırakamıyorlar. Bu kadar İstanbul'u bırakmama konusundaki ısrar, Bülent Arınç'ın şu sözlerini hatırlatıyor: "Birileri oturduğu koltuklardan kalkmamakta, o koltukları bırakmamakta ısrarcıysa bilin ki altını pisletmiştir."

Şimdi ben soruyorum, gariplik hissettiği için, bu oyların yeniden sayılmasını istemek, seçimleri düzenleyen kanunun hangi maddesinde yazıyor? Seçim ciddi iştir. İtiraz hislerle yapılmaz, kanuna göre yapılır.

"SEÇİMİ ADALET BAKANINIZ, İÇİŞLERİ BAKANINIZ YÖNETTİ"

Seçimde şaibe var diyenlere sesleniyoruz. Bu seçimi kim yönetti? Seçimi sizin adalet bakanı ve içişleri bakanı yürüttü. Neden onlara hesap sormuyorsunuz?

Şimdi ortaya Büyükçekmece’yi çıkardılar. Neyin peşindeler? Olmadık yerden algı yaratmaya çalışıyorlar. Seçmen listeleri, 31 Ocak'ta kesinleşti. Beyefendiler 31 Ocak'a kadar neredelermiş? Bu kayıtlarda yolsuzluk yapan ve nüfus müdürlüğü emrine verilen Büyükçekmece'deki işçi kadrosundaki kişinin yapmış olduğu usulsüzlükler 354 seçmeni kapsıyor. Bizim de itirazlarımızla, 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydı silinmiş bu iş bitmiş.

YSK bu kumpasa son verecek mercidir ve buna son noktayı koymalıdır.

'EN GÜVENİLİR SEÇİM SİSTEMİ BİZDE DİYE BÖBÜRLENİYORLARDI'

Hatırlatmak isterim, kendi partileri, kendi genel başkan yardımcıları, kendi üst düzey yöneticileri seçimlerden önce "dünyanın en güvenilir seçim sistemi bizde" diye böbürlenip duruyorlardı. Şimdi, milleti yanılttıkları anlaşılıyor. Bu kadar güvensizlik varsa sistemde, milleti yanıltan yöneticiler hakkında partileri ne yapacaktır çok merak ediyorum.

'BU OLMAZSA SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEYECEKLER'

Şimdi, Sayın Binali Yıldırım'ın bu sandıklardan çıkmayacağını görüyorlar ama sandıklardan Binali Yıldırım'ı çıkarabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu olmazsa seçimin iptalini isteyecekler. Oy namustur, dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız.